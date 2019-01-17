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"Північний потік-2" дасть Путіну додаткові можливості для агресії, - євродепутат

Новини » Політика    17.01.2019 - 13:43
"Північний потік-2" дасть Путіну додаткові можливості для агресії, - євродепутат
Фото: "Північний потік-2" (facebook.com-oilcapital.ru)

Міхаель Галер жорстко виступає проти проекту "Північний потік-2"

Депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель Галер заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" - це політичний проект Росіїї, яка хоче пустити газ в обхід України та позбавити країну фінансових надходжень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Укрінформ.

Євродепутат наголосив, що жорстко виступає проти проекту "Північний потік-2".

"Масштабність подальшої агресії Путіна залежить від розширення його можливостей постачати російський газ (в обхід України, - ред.), оскільки він вже більше не потребуватиме українського шляху. Цьому треба запобігти", - заявив Галер.

"Я закликаю, особливо мій уряд в Німеччині, змінити позицію у цьому питанні та переконати учасників проекту знайти інші шляхи та засоби співробітництва з Росією, але не за рахунок України", - додав він.

Нагадаємо, глава німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка змінила на цій посаді Ангелу Меркель, розкритикувала заяву посла США у ФРН Річарда Гренелла, який пригрозив німецьким фірмам санкціями через будівництво "Північного потоку-2".  Вона також додала, що будівництво газогону є важливим для Німеччини з огляду на ситуацію в Україні.

До цього посол США в Німеччині Річард Гренелл направив листи низці німецьких компаній, в яких заявив про ризик санкцій у зв'язку з реалізацією проекту російського газопроводу "Північний потік-2". Посол заявив, що фірми, що підтримують спорудження "Північного потоку-2", а також "Турецького потоку", активно підривають безпеку України та Європи.

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