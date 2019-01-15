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Глава ХДС хочет, чтобы "Северный поток-2" учитывал интересы Украины

Новости » Политика    15.01.2019 - 06:14
Глава ХДС хочет, чтобы "Северный поток-2" учитывал интересы Украины
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (facebook.com/Annegret KrampKarrenbauer)

Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскритиковала заявление посла США по "Северному потоку-2"

Глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сменила на этом посту Ангелу Меркель, раскритиковала заявление посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, который пригрозил немецким фирмам санкциями за строительство "Северного потока-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью'ю DW.

Крамп-Карренбауэр отметила, что такой тон в обращениях США звучит не впервые.

"Следует сказать, что такая форма дипломатического обращения непривычная, но она не является новой. Такое мы уже видели во время его вступления на должность, немецкий бизнес уже дал на это однозначный ответ", - заявила глава ХДС.

Она также добавила, что строительство газопровода является важным для Германии, учитывая ситуацию в Украине.

"Мы хотим этот энергетический проект сделать таким, чтобы он был европейским, а особенно учитывал, в частности, интересы безопасности Украины - это наша собственная ответственность", - добавила Крамп-Карренбауэр.

Напомним, посол США в Германии Ричард Гренелл направил письма ряду немецких компаний, в которых заявил о риске санкций в связи с реализацией проекта российского газопровода "Северный поток-2". Он заявил, что фирмы, которые поддерживают строительство "Северного потока-2", а также "Турецкого потока", активно подрывают безопасность Украины и Европы.

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