ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сделка с Евросоюзом почти достигнута, - Джонсон

Новости » Политика    16.10.2019 - 21:11
Сделка с Евросоюзом почти достигнута, - Джонсон
Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor/Getty Images)

При этом британский премьер признал, что "пока еще не все разногласия устранены"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что сделка с Евросоюзом об условиях Brexit почти достигнута. Об этом сообщает Politico.

Премьер подчеркнул, что "пока еще не все разногласия устранены, однако конец пути уже близок". К настоящему моменту стороны договорились о том, как будет осуществляться таможенный контроль на острове Ирландия и какую роль Ассамблея (однопалатный парламент) Северной Ирландии будет играть в определении действующих в Ольстере правил и нормативов.

При этом пока не улажены вопросы, касающиеся порядка взимания НДС после Brexit, однако проект сделки в целом готов.

Напомним, ранее глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что ситуация со сделкой о выходе Британии из Евросоюза прояснится через несколько часов.

По его словам, до сих пор идут переговоры, по итогам которых станет известно, смогут ли стороны выйти на соглашение о выходе Британии из Европейского союза 31 октября 2019 года.

Также РБК-Украина сообщало, что Джонсон обратится с просьбой об отсрочке Brexit, если сторонам не удастся заключить сделку до 19 октября.

До этого он неоднократно заявлял, что не будет просить Брюссель об отсрочке в случае провала переговоров о сделке. При этом все-таки подчеркивал, что Brexit с соглашением до сих пор возможен.

Макрон заявляет, что сделка по Brexit может быть заключена в ближайшие часы Туск: ситуация с Brexit прояснится через несколько часов
Новости Украины ЕвросоюзВеликобританияBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь