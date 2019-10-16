Сделка с Евросоюзом почти достигнута, - Джонсон

Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor/Getty Images)

При этом британский премьер признал, что "пока еще не все разногласия устранены"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что сделка с Евросоюзом об условиях Brexit почти достигнута. Об этом сообщает Politico.

Премьер подчеркнул, что "пока еще не все разногласия устранены, однако конец пути уже близок". К настоящему моменту стороны договорились о том, как будет осуществляться таможенный контроль на острове Ирландия и какую роль Ассамблея (однопалатный парламент) Северной Ирландии будет играть в определении действующих в Ольстере правил и нормативов.

При этом пока не улажены вопросы, касающиеся порядка взимания НДС после Brexit, однако проект сделки в целом готов.

Напомним, ранее глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что ситуация со сделкой о выходе Британии из Евросоюза прояснится через несколько часов.

По его словам, до сих пор идут переговоры, по итогам которых станет известно, смогут ли стороны выйти на соглашение о выходе Британии из Европейского союза 31 октября 2019 года.

Также РБК-Украина сообщало, что Джонсон обратится с просьбой об отсрочке Brexit, если сторонам не удастся заключить сделку до 19 октября.

До этого он неоднократно заявлял, что не будет просить Брюссель об отсрочке в случае провала переговоров о сделке. При этом все-таки подчеркивал, что Brexit с соглашением до сих пор возможен.