У Північній Ірландії не підтримали угоду з Brexit

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Для ратифікації угоди по Brexit Джонсону необхідно набрати 320 голосів у британському парламенті

Демократична юніоністська партія (ДЮП) Північної Ірландії відмовилася підтримувати угоду з виходу Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit) в її нинішньому вигляді. Про це заявила лідер ДЮП Арлін Фостер, повідомляє Reuters.

За словами Фостер, якщо ця угода буде представлена в британському парламенті для ратифікації, представники юніоністської партії проголосують проти угоди.

"У сформованій ситуації ми не можемо підтримати те, що пропонується з питань митниці та згоди, і щодо ПДВ відсутня ясність. Ми будемо продовжувати працювати з урядом, щоб спробувати укласти відповідну угоду, яка працює на Північну Ірландію і захищає економічну і конституційну цілісність Сполученого Королівства", - заявила Фостер у четвер, напередодні зустрічі представників ЄС і Великобританії на саміті.

Повідомляється, що для ратифікації угоди по Brexit в парламенті, який складається з 650 членів, прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону необхідно 320 голосів. На даний момент Джонсон не має більшості. ДЮП представлений в британському парламенті 10 членами. Позачергове засідання парламенту, на якому ухвалюватиметься рішення з Brexit відбудеться 19 жовтня.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон заявив, що угода з Brexit з ЄС майже досягнута. За його словами, сторони домовилися про те, як буде здійснюватись митний контроль на острові Ірландія і яку роль Асамблея (однопалатний парламент) Північної Ірландії буде грати у визначенні діючих в Ольстері правил і нормативів.