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Северная Корея запретила въезд туристам из-за китайского вируса

Новости » В мире     22.01.2020 - 14:59
Северная Корея запретила въезд туристам из-за китайского вируса
Иллюстративное фото (twitter.com/NoviniteEU)

КНДР временно закрыла границу для въезда иностранных туристов с 22 января

Северная Корея с 22 января закрыла свою границу для иностранных туристов из-за опасений распространения коронавируса из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейского туроператора Young Pioneer Tours.

Граница закрыта с сегодняшнего дня, однако не уточняется, когда она будет открыта.

"В качестве меры предосторожности КНДР временно закрыла границу для въезда иностранных туристов с 22 января. Если у вас забронированы туры на эти даты, наши сотрудники свяжутся с вами для уточнения деталей", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, власти Китая подтвердили, что жертвами пневмонии нового вируса стали шесть человек. Все летальные случаи были зафиксированы в городе Ухань в Центральном Китае, где изначально в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса.

Из-за этого 22 января ВОЗ созывает экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. На встрече должны обсудить, является ли распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

Также РБК-Украина писало, что в Италии усиливают меры безопасности в связи с вирусом. В аэропорту Рима ужесточат меры контроля, поскольку он имеет сообщение с китайским городом Ухань, где зафиксированы вспышки этой болезни.

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