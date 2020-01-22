Північна Корея заборонила в'їзд туристам через китайський вірус

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КНДР тимчасово закрила кордон для в'їзду іноземних туристів з 22 січня

Північна Корея з 22 січня закрила свій кордон для іноземних туристів через побоювання поширення коронавірусу з Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на північнокорейського туроператора Young Pioneer Tours.

Кордон закритий відсьогодні, проте не уточнюється, коли він буде відкритий.

"В якості запобіжного заходу КНДР тимчасово закрила кордон для в'їзду іноземних туристів з 22 січня. Якщо у вас заброньовані тури на ці дати, наші співробітники зв'яжуться з вами для уточнення деталей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, влада Китаю підтвердили, що жертвами пневмонії нового вірусу стали шість осіб. Всі летальні випадки були зафіксовані у місті Ухань в Центральному Китаї, де спочатку у грудні було зафіксовано спалах нового вірусу.

Через це 22 січня ВООЗ скликає екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій. На зустрічі мають обговорити, чи є поширення вірусу міжнародної надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

Також РБК-Україна писало, що в Італії посилюють заходи безпеки у зв'язку з вірусом. В аеропорту Риму посилять заходи контролю, оскільки він має сполучення з китайським містом Ухань, де зафіксовані спалахи цієї хвороби.