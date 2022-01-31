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Северная Корея подтвердила запуск ракеты с ядерным зарядом: может долететь до США

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Северная Корея, Понедельник 31 января 2022 04:54
Северная Корея подтвердила запуск ракеты с ядерным зарядом: может долететь до США
Автор: Наталья Скороход

Северная Корея похвасталась запуском ракеты с ядерным зарядом, способной достичь территории США. Информацию о запуске официально подтвердили государственные издания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mirror.

Речь идет об испытании баллистической ракеты средней дальности "Hwasong-12". Это самое большое и смертоносное оружие, которое испытала КНДР с 2017 года.

Впервые о запуске сообщили власти Южной Кореи и Японии. Они осудили этот шаг КНДР, как угрозу региональной безопасности.

Корейское центральное информационное агентство подтвердило запуск ракеты и заявило, что запуск был проведен таким образом, чтобы обеспечить безопасность соседних стран. Также там заявили, что испытательная боеголовка была оснащена камерой, которая делала фотографии, пока она находилась в космосе.

"Проверочные стрельбы проводились с целью выборочной проверки баллистической ракеты средней дальности класса "земля-земля" Hwasong-12 и проверки общей точности этой системы вооружения", - говорится в заявлении.

На фотографиях, опубликованных государственными СМИ, показаны космические снимки Северной Кореи и прилегающих территорий через объектив круглой камеры.

Напомним, что Северная Корея семь раз запускала ракеты только в этом месяце. Последнее испытание произошло в воскресенье.

Также сообщалось, что Пентагон готов к переговорам с Северной Кореей.

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