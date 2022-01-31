Північна Корея підтвердила запуск ракети з ядерним зарядом: може долетіти до США
Північна Корея похвалилася запуском ракети з ядерним зарядом, здатної досягти території США. Інформацію про запуск офіційно підтвердили державні видання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mirror.
Йдеться про випробування балістичної ракети середньої дальності "Hwasong-12". Це найбільша і смертоносна зброя, яку випробувала КНДР з 2017 року.
Вперше про запуск повідомила влада Південної Кореї і Японії. Вони засудили цей крок КНДР, як загрозу регіональній безпеці.
Корейське центральне інформаційне агентство підтвердило запуск ракети і заявило, що запуск був проведений таким чином, щоб забезпечити безпеку сусідніх країн. Також там заявили, що випробувальна боєголовка була оснащена камерою, яка робила фотографії, поки вона перебувала в космосі.
"Перевірочні стрільби проводилися з метою вибіркової перевірки балістичної ракети середньої дальності класу "земля-земля" Hwasong-12 і перевірки загальної точності цієї системи озброєння", - йдеться в заяві.
На фотографіях, опублікованих державними ЗМІ, Показані космічні знімки Північної Кореї і прилеглих територій через об'єктив круглої камери.
Нагадаємо, що Північна Корея сім разів запускала ракети тільки в цьому місяці. Останнє випробування відбулося в неділю.
Також повідомлялося, що Пентагон готовий до переговорів з Північною Кореєю.