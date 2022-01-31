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Північна Корея підтвердила запуск ракети з ядерним зарядом: може долетіти до США

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Північна Корея, Понеділок 31 січня 2022 04:54
Північна Корея підтвердила запуск ракети з ядерним зарядом: може долетіти до США
Автор: Наталья Скороход

Північна Корея похвалилася запуском ракети з ядерним зарядом, здатної досягти території США. Інформацію про запуск офіційно підтвердили державні видання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mirror.

Йдеться про випробування балістичної ракети середньої дальності "Hwasong-12". Це найбільша і смертоносна зброя, яку випробувала КНДР з 2017 року.

Вперше про запуск повідомила влада Південної Кореї і Японії. Вони засудили цей крок КНДР, як загрозу регіональній безпеці.

Корейське центральне інформаційне агентство підтвердило запуск ракети і заявило, що запуск був проведений таким чином, щоб забезпечити безпеку сусідніх країн. Також там заявили, що випробувальна боєголовка була оснащена камерою, яка робила фотографії, поки вона перебувала в космосі.

"Перевірочні стрільби проводилися з метою вибіркової перевірки балістичної ракети середньої дальності класу "земля-земля" Hwasong-12 і перевірки загальної точності цієї системи озброєння", - йдеться в заяві.

На фотографіях, опублікованих державними ЗМІ, Показані космічні знімки Північної Кореї і прилеглих територій через об'єктив круглої камери.

Нагадаємо, що Північна Корея сім разів запускала ракети тільки в цьому місяці. Останнє випробування відбулося в неділю.

Також повідомлялося, що Пентагон готовий до переговорів з Північною Кореєю.

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