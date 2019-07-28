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Северная Корея освободила российский корабль

Новости » Политика    28.07.2019 - 10:56
Северная Корея освободила российский корабль
Фото: российский траулер (из открытых источников)

Судно было освобождено в субботу, 27 июля

Власти Северной Кореи (КНДР) в субботу, 27 июля, освободили российский траулер "Сянхайлинь-8", на котором находились 17 членов экипажа. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу российского посольства в КНДР в Facebook.

Как сообщается, вечером субботы российское судно отошло от причала Вонсан и направилося в сторону Сокчо (Южная Корея), где на берег сойдут двое членов экипажа, которые являются южнокорейцами.

Северная Корея освободила российский корабль

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь с 16 на 17 июля северокорейские пограничники задержали российский траулер "Сянхайлинь-8" с 17 моряками на борту. Причиной задержания пограничники КНДР назвали незаконное пересечение границы. Как утверждают моряки, северокорейцы остановили судно в 53 милях от берега - это почти 100 км.

РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma, который блокировал украинские военные корабли Керченском проливе в 2018 году. По данным СБУ, именно он участвовал в блокировании украинских кораблей, в результате чего были задержаны 24 украинские моряки.

Добавим, что после допроса СБУ решила отпустить экипаж российского танкера Neyma, поскольку в ходе следственных действий выяснилось, что члены экипажа не нарушали нормы Морского права и законы Украины.

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