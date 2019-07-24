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Россия заявила о захвате Северной Кореей ее судна в Японском море

Новости » Происшествия    24.07.2019 - 03:48
Россия заявила о захвате Северной Кореей ее судна в Японском море
Фото: Сянхайлинь (photos.sakhalin.name)

На борту судна находится 17 человек, из них 15 - граждане РФ

Пограничники Северной Кореи задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8", на борту которого находятся 17 человек. Как передает РБК-Украина, об этом сообщают российские СМИ.

Ссылаясь на заявление директора ООО "Северо-Восточная рыболовная компания", которой пренадлежит судно, инцидент произошел в ночь с 16 на 17 июля, когда судно следовало на промысел. Однако до 18 июля в компании предполагали, что судно находится в дрейфе, а связь отсутствует по техническим причинам.

Экипаж судна состоит из 17 человек, 15 из них граждане РФ.

В компании отметили, что причиной задержания пограничники КНДР назвали незаконное пересечение границы. Как утверждают моряки, северокорейцы остановили сейнер в 53 милях от берега - это почти 100 км.

При этом российская сторона заявляет, что территориальными водами считается зона в 12 морских миль от берега - в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Напомним, океанский украинский траулер "Иван Голубец" затонул в понедельник, 21 июля, ночью возле мавританского порта Нуадибу. 

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