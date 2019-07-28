Північна Корея звільнила російський корабель

Фото: російський траулер (з відкритих джерел)

Судно було звільнене в суботу, 27 липня

Влада Північної Кореї (КНДР) у суботу, 27 липня, звільнила російський траулер "Сянхайлінь-8", на якому перебували 17 членів екіпажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку російського посольства в КНДР у Facebook.

Як повідомляється, ввечері суботи російське судно відійшло від причалу Вонсан та направилося в сторону Сокчо (Південна Корея), де на берег зійдуть двоє членів екіпажу, які є південнокорейцями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч з 16 на 17 липня північнокорейські прикордонники затримали російський траулер "Сянхайлінь-8" з 17 моряками на борту. Причиною затримання прикордонники КНДР назвали незаконний перетин кордону. Як стверджують моряки, північнокорейці зупинили судно у 53 милях від берега - це майже 100 км.

РБК-Україна писало, що Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Neyma, який блокував українські військові кораблі Керченській протоці у 2018 році. За даними СБУ, саме він брав участь у блокуванні українських кораблів, в результаті чого були затримані 24 українські моряки.

Додамо, що після допиту СБУ вирішила відпустити екіпаж російського танкера Neyma, оскільки в ході слідчих дій з'ясувалося, що члени екіпажу не порушували норми Морського права і закони України.