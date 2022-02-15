Северная Корея обвинила Tesla во лжи

Антимонопольный регулятор Южной Кореи отправил отчет Tesla обвинив компанию в преувеличении пробега на некоторых из своих моделей, в том числе и Model 3.

"Мы планируем провести встречу, чтобы определить уровень санкций против автопроизводителя", - заявил представитель Корейской комиссии по справедливой торговле.

Согласно отчету Tesla, Model 3 способен проехать 528 километров без подзарядки. Как утверждает Корейская комиссия по справедливой торговле, это не соответствует правде при низких температурах.

Tesla пока что не прокомментировала ситуацию.