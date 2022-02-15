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Північна Корея звинуватила Tesla у брехні

Автор: Сергій Пишкін

Антимонопольний регулятор Південної Кореї проводить розслідування проти компанії Ілона Маска Tesla. Автовиробника звинувачують у брехні внаслідок перебільшення характеристик своїх акумуляторів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Антимонопольний регулятор Південної Кореї відправив звіт Tesla звинувативши компанію в перебільшенні пробігу на деяких зі своїх моделей, в тому числі і Model 3.

"Ми плануємо провести зустріч, щоб визначити рівень санкцій проти автовиробника", - заявив представник Корейської комісії зі справедливої торгівлі.

Згідно зі звітом Tesla, Model 3 здатний проїхати 528 кілометрів без підзарядки. Як стверджує Корейська комісія зі справедливої торгівлі, це не відповідає правді при низьких температурах.

Tesla поки що не прокоментувала ситуацію.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Ілон Маск пожертвував більше 5 млн доларів на благодійність. Також у 2021 році підприємець продав більше 10% Tesla.

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Южная Корея