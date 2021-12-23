ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Илон Маск продает акции Tesla и не хочет платить высокие налоги в США

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 11:08
Илон Маск продает акции Tesla и не хочет платить высокие налоги в США Фото: Илон Маск (sky.com)
Автор: Константин Широкун

Илон Маск сообщил, что он достигнул своей цели на 2021 год – продать 10 процентов акций Tesla. Маск также раскритиковал Калифорнию за высокие налоги. Акции Tesla после интервью выросли на шесть процентов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Babylon Bee.

В ноябре Маск попросил своих подписчиков в Twitter проголосовать за то, стоит ли ему продать 10 процентов своих акций Tesla. В нем приняли участие более 3,5 миллионов пользователей, при этом большинство проголосовало за то, чтобы "Человек года" по версии журнала TIME выполнил этот план. По результатам опроса, акции Tesla потеряли почти четверть своей стоимости.

На вопрос, продал ли он акции по результатам голосования в Twitter, Маск ответил, что ему нужно было реализовать свои опционы до истечения срока их действия. После словесной войны с сенатором от Массачусетса Элизабет Уоррен по поводу его налогов Маск написал в Твиттере, что его налоговый счет в этом году составит примерно 11 миллиардов долларов. Сообщается, что из 13,5 млн проданных акций более 60% из них были проданы для уплаты налогов.

В начале этого месяца Tesla переместила свою штаб-квартиру в Техас. Этот шаг давно обсуждается, поскольку напряженность между Маском и калифорнийскими чиновниками сильно обострилась.

Маск не скупился на слова в последнем интервью. "Раньше Калифорния была штатом возможностей, а теперь она становится все больше штатом чрезмерного регулирования, чрезмерных судебных разбирательств и чрезмерного налогообложения", - сказал он. По его словам, добиться справедливости в судах Калифорнии с каждым годом становится все труднее.

Ранее мы сообщали, как дефицит микрочипов изменит всю автоиндустрию. Автопроизводители вынуждены открывать для себя новый сектор – разработку и производство точной электроники.

Напомним, что 580 тысяч электромобилей Tesla попали под расследование из-за игр во время движения. Расследование проводится в отношении электромобилей Tesla Model X, S, Y и 3.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения