Илон Маск продает акции Tesla и не хочет платить высокие налоги в США

Илон Маск сообщил, что он достигнул своей цели на 2021 год – продать 10 процентов акций Tesla. Маск также раскритиковал Калифорнию за высокие налоги. Акции Tesla после интервью выросли на шесть процентов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Babylon Bee.

В ноябре Маск попросил своих подписчиков в Twitter проголосовать за то, стоит ли ему продать 10 процентов своих акций Tesla. В нем приняли участие более 3,5 миллионов пользователей, при этом большинство проголосовало за то, чтобы "Человек года" по версии журнала TIME выполнил этот план. По результатам опроса, акции Tesla потеряли почти четверть своей стоимости.

На вопрос, продал ли он акции по результатам голосования в Twitter, Маск ответил, что ему нужно было реализовать свои опционы до истечения срока их действия. После словесной войны с сенатором от Массачусетса Элизабет Уоррен по поводу его налогов Маск написал в Твиттере, что его налоговый счет в этом году составит примерно 11 миллиардов долларов. Сообщается, что из 13,5 млн проданных акций более 60% из них были проданы для уплаты налогов.

В начале этого месяца Tesla переместила свою штаб-квартиру в Техас. Этот шаг давно обсуждается, поскольку напряженность между Маском и калифорнийскими чиновниками сильно обострилась.

Маск не скупился на слова в последнем интервью. "Раньше Калифорния была штатом возможностей, а теперь она становится все больше штатом чрезмерного регулирования, чрезмерных судебных разбирательств и чрезмерного налогообложения", - сказал он. По его словам, добиться справедливости в судах Калифорнии с каждым годом становится все труднее.

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Напомним, что 580 тысяч электромобилей Tesla попали под расследование из-за игр во время движения. Расследование проводится в отношении электромобилей Tesla Model X, S, Y и 3.