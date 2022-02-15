Маск пожертвовал на благотворительность 5,7 млрд долларов от продажи акций Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск пожертвовал более 5 млн акций самого дорогого автопроизводителя в мире на благотворительность в ноябре прошлого года. Пожертвование составило 5,74 млрд долларов, исходя из цен акций Tesla на тот момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Пожертвование было сделано, когда миллиардер продал акции на сумму 16,4 млрд долларов после опроса пользователей Twitter о продаже 10% своей доли в Tesla. Он заявил в Twitter, что в 2021 году он заплатит более 11 млрд долларов налогов из-за использования опционов на акции, срок действия которых истекал в том году.

Аналитики говорят, что Маск получит налоговую выгоду, поскольку акции, пожертвованные на благотворительность, не облагаются налогом на прирост капитала, как если бы они были проданы.

"Его налоговая выгода будет огромной. Он сэкономит от 40% до 50% от налога", - сказал Боб Лорд, научный сотрудник Института политических исследований, изучающий налоговую политику. Лорд добавил, что Маск мог передать акции посредникам, таким как "фонды, рекомендованные донорами", а не напрямую благотворительным группам.

Согласно данным Chronicle of Philanthropy, это пожертвование делает Маска вторым по величине донором Америки после Билла Гейтса и Мелинды Френч Гейтс в прошлом году.

Публичная благотворительность Маска до сих пор отставала от других миллиардеров. Маск и основатель Amazon Джефф Безос пожертвовали менее 1% своего состояния, в то время как Уоррен Баффет и Джордж Сорос к началу сентября пожертвовали более 20%.

Маск является президентом Фонда Маска, предлагающего гранты на "разработку безопасного искусственного интеллекта на благо человечества".