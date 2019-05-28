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На півночі Косово відпустили учасника місії ООН

Новини » Надзвичайні події    28.05.2019 - 16:52
На півночі Косово відпустили учасника місії ООН
Фото: операція силовиків на півночі Косово (balkaninsight.com)

Поліція Косово відпустила одного з двох затриманих вранці 28 травня співробітників місії ООН

Російського співробітника місії ООН, якого затримали у ході операції силовиків на півночі Косово, звільнили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби місії.

Як відзначили в прес-службі, його звільнили в 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, поліція Косово в ході операції на півночі країни затримала двох співробітників ООН, яких згодом госпіталізували з пошкодженнями. Також спеціальний представник генерального секретаря та голова місії ООН в Косово Захір Танін закликав до негайного звільнення своїх співробітників.

Відзначимо, за даними сербських ЗМІ, в ході операції силовиків Косово також затримали 23 людини боснійської сербської та національності. У Росії заявили, що одним із затриманих є співробітник місії ООН, дипломат Михайло Краснощеков.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що перезидент Сербії Олександр Вучич привів сербську армію в повну бойову готовність після того, як косовська поліція провела арешти сербів, що проживають на півночі краю.

Раніше президенти Сербії і Косово домовилися відновити переговори на початку липня.

До цього сербський президент Олександр Вучич заявив, що Сербія повинна остаточно визнати відсутність какого-контролю над Косово.

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