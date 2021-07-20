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На севере Израиля взвыли сирены: военные ответили взаимностью на ракетные обстрелы

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Израиль, Вторник 20 июля 2021 07:30
На севере Израиля взвыли сирены: военные ответили взаимностью на ракетные обстрелы Фото: по Израилю были выпущены две ракеты (twitter com/TamerMisshal)
Автор: Наталья Скороход

На севере Израиля взвыли сирены из-за ракетной атаки. Силы обороны Израиля заявили о том, что по региону Западной Галилеи были выпущены две ракеты из Ливана рано утром во вторник, после чего армия открыла ответный огонь по источнику пусков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Одна из ракет была перехвачена израильской системой противоракетной обороны "Железный купол", а вторая упала на открытой местности недалеко от побережья. Сообщений о ранениях или повреждениях не поступало, а в армии заявили, что в настоящее время нет специальных инструкций для жителей региона.

Израильские военные считают, что ракеты были выпущены палестинской группировкой на юге Ливана, а не могущественной террористической группировкой "Хезболла".

"Однако "Хезболла" сохраняет жесткий контроль над южным Ливаном, поэтому маловероятно, что такая атака будет проведена из этого района, по крайней мере, без ее молчаливого одобрения", - говорится в сообщении.

В ответ армия Израиля совершила ответный удар из артиллерийских орудий по источнику ракетного обстрела в районе Вади-Хамул в Ливане.

Напомним, недавно Израиль заявил возможной атаке на судно. Корабль был поврежден о пути в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее сообщалось, что Зеленский пригласил президента Израиля посетить Украину.

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