На севере Израиля взвыли сирены: военные ответили взаимностью на ракетные обстрелы

На севере Израиля взвыли сирены из-за ракетной атаки. Силы обороны Израиля заявили о том, что по региону Западной Галилеи были выпущены две ракеты из Ливана рано утром во вторник, после чего армия открыла ответный огонь по источнику пусков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Одна из ракет была перехвачена израильской системой противоракетной обороны "Железный купол", а вторая упала на открытой местности недалеко от побережья. Сообщений о ранениях или повреждениях не поступало, а в армии заявили, что в настоящее время нет специальных инструкций для жителей региона.

Израильские военные считают, что ракеты были выпущены палестинской группировкой на юге Ливана, а не могущественной террористической группировкой "Хезболла".

" Однако "Хезболла" сохраняет жесткий контроль над южным Ливаном, поэтому маловероятно, что такая атака будет проведена из этого района, по крайней мере, без ее молчаливого одобрения", - говорится в сообщении.