ВВС Израиля атаковали оружейный завод боевиков в Секторе Газа: ответ на поджоги ХАМАС

Военно-воздушные силы Израиля подвергли бомбардировке оружейный завод боевиков ХАМАС в секторе Газа после полуночи в четверг. Как заявили Силы обороны Израиля, это было ответом на новую волну поджогов воздушных взрывных шаров на юге Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

В армии заявили, что это место использовалось террористической организацией ХАМАС для разработки и изготовления оружия.

"Удар был нанесен в ответ на поджог аэростата на территории Израиля. Армия обороны Израиля будет решительно реагировать на все попытки террора со стороны сектора Газа", - уточнили военные Израиля.

Сообщений о жертвах пока не поступало.

До этого ранее 1 июля из Газы были запущены зажигательные шары, которые привели к четырем пожарам возле израильских городов вдоль южной границы.

По данным пожарно-спасательной службы, большинство пожаров были небольшими и не опасными, и их удалось быстро взять под контроль, прежде чем был нанесен значительный ущерб.