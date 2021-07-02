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ВВС Израиля атаковали оружейный завод боевиков в Секторе Газа: ответ на поджоги ХАМАС

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Израиль, Пятница 02 июля 2021 04:43
ВВС Израиля атаковали оружейный завод боевиков в Секторе Газа: ответ на поджоги ХАМАС Фото: Израиль ответил ХАМАС на атаку взрывными шарами (twitter com/paldf8)
Автор: Наталья Скороход

Военно-воздушные силы Израиля подвергли бомбардировке оружейный завод боевиков ХАМАС в секторе Газа после полуночи в четверг. Как заявили Силы обороны Израиля, это было ответом на новую волну поджогов воздушных взрывных шаров на юге Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

В армии заявили, что это место использовалось террористической организацией ХАМАС для разработки и изготовления оружия.

"Удар был нанесен в ответ на поджог аэростата на территории Израиля. Армия обороны Израиля будет решительно реагировать на все попытки террора со стороны сектора Газа", - уточнили военные Израиля.

Сообщений о жертвах пока не поступало.

До этого ранее 1 июля из Газы были запущены зажигательные шары, которые привели к четырем пожарам возле израильских городов вдоль южной границы.

По данным пожарно-спасательной службы, большинство пожаров были небольшими и не опасными, и их удалось быстро взять под контроль, прежде чем был нанесен значительный ущерб.

Напомним, что боевики ХАМАС и раньше обстреливали Израиль воздушными шарами со взрывчаткой. В итоге пожарные тушили четыре крупных пожара на юге страны.

Ранее сообщалось, что в Израиле подсчитали убытки от ракетных обстрелов и вандализма. Там повреждены квартиры и жилые дома на сумму около 77 миллионов долларов.

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