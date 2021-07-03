ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Израиль заявил о возможной атаке на его судно на пути к ОАЭ

Новина українською →
Суббота 03 июля 2021 22:39
Израиль заявил о возможной атаке на его судно на пути к ОАЭ Фото: флаг Израиля (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Представители министерства обороны Израиля проверяют, стоят ли иранские силы за возможным нападением на грузовое судно, частично принадлежащее Израилю. Нападение произошло 3 июля на пути из Джидды в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Экипаж не пострадал, а корабль, возможно, пораженный ракетой, не получил серьезных повреждений и продолжил свой путь после инцидента, сообщил телеканал N12 со ссылкой на неназванные источники в оборонном ведомстве Израиля. Ранее об инциденте сообщил ливанский проиранский телеканал Al Mayadeen.

N12 сообщил, что судно Tyndall принадлежит Zodiac Maritime Ltd, международной компании по управлению судами со штаб-квартирой в Лондоне, которая позже заявила, что не владеет и не управляет CSAV Tyndall.

Данные отслеживания судов Refinitiv Eikon показали, что контейнеровоз CSAV Tyndall, который плавает под либерийским флагом, в последний раз был пришвартован в Джидде и теперь находился у берегов Дубая.

Представитель правительства ОАЭ не ответил на запрос о комментарии. Официальные лица Израиля не дали никаких комментариев.

Иранские СМИ широко освещали это нападение со ссылкой на "Аль-Маядин", который одним из первых новостных агентств сообщил о нападении на коммерческое судно, принадлежащее израильской компании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Объединенные Арабские Эмираты Израиль
NEWS
Боевики из артиллерии обстреляли Водяное. Под удар попали частные здания
Боевики из артиллерии обстреляли Водяное. Под удар попали частные здания
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине