На півночі Ізраїлю завили сирени: військові відповіли взаємністю на ракетні обстріли

На півночі Ізраїлю завили сирени через ракетну атаку. Сили оборони Ізраїлю заявили про те, що по регіону Західної Галілеї були випущені дві ракети з Лівану рано вранці у вівторок, після чого армія відкрила вогонь у відповідь по джерелу пусків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Одна з ракет була перехоплена ізраїльською системою протиракетної оборони "Залізний купол", а друга впала на відкритій місцевості недалеко від узбережжя. Повідомлень про поранення або пошкодження не надходило, а в армії заявили, що на даний час немає спеціальних інструкцій для жителів регіону.

Ізраїльські військові вважають, що ракети були випущені палестинським угрупуванням на півдні Лівану, а не могутнім терористичним угрупуванням "Хезболла".

" Однак "Хезболла" зберігає жорсткий контроль над Південним Ліваном, тому малоймовірно, що така атака буде проведена з цього району, принаймні, без її мовчазного схвалення", - йдеться в повідомленні.