На півночі Ізраїлю завили сирени: військові відповіли взаємністю на ракетні обстріли
На півночі Ізраїлю завили сирени через ракетну атаку. Сили оборони Ізраїлю заявили про те, що по регіону Західної Галілеї були випущені дві ракети з Лівану рано вранці у вівторок, після чого армія відкрила вогонь у відповідь по джерелу пусків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Одна з ракет була перехоплена ізраїльською системою протиракетної оборони "Залізний купол", а друга впала на відкритій місцевості недалеко від узбережжя. Повідомлень про поранення або пошкодження не надходило, а в армії заявили, що на даний час немає спеціальних інструкцій для жителів регіону.
Ізраїльські військові вважають, що ракети були випущені палестинським угрупуванням на півдні Лівану, а не могутнім терористичним угрупуванням "Хезболла".
"Однак "Хезболла" зберігає жорсткий контроль над Південним Ліваном, тому малоймовірно, що така атака буде проведена з цього району, принаймні, без її мовчазного схвалення", - йдеться в повідомленні.
У відповідь армія Ізраїлю зробила удар у відповідь з артилерійських знарядь по джерелу ракетного обстрілу в районі Ваді-Хамул в Лівані.
Нагадаємо, нещодавно Ізраїль заявив можливій атаці на судно. Корабель був пошкоджений про шлях в Об'єднані Арабські Емірати.
Раніше повідомлялося, що Зеленський запросив президента Ізраїлю відвідати Україну.