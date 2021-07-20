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На півночі Ізраїлю завили сирени: військові відповіли взаємністю на ракетні обстріли

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Ізраїль, Вівторок 20 липня 2021 07:30
На півночі Ізраїлю завили сирени: військові відповіли взаємністю на ракетні обстріли Фото: по Ізраїлю були випущені дві ракети (twitter com / TamerMisshal)
Автор: Наталья Скороход

На півночі Ізраїлю завили сирени через ракетну атаку. Сили оборони Ізраїлю заявили про те, що по регіону Західної Галілеї були випущені дві ракети з Лівану рано вранці у вівторок, після чого армія відкрила вогонь у відповідь по джерелу пусків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Одна з ракет була перехоплена ізраїльською системою протиракетної оборони "Залізний купол", а друга впала на відкритій місцевості недалеко від узбережжя. Повідомлень про поранення або пошкодження не надходило, а в армії заявили, що на даний час немає спеціальних інструкцій для жителів регіону.

Ізраїльські військові вважають, що ракети були випущені палестинським угрупуванням на півдні Лівану, а не могутнім терористичним угрупуванням "Хезболла".

"Однак "Хезболла" зберігає жорсткий контроль над Південним Ліваном, тому малоймовірно, що така атака буде проведена з цього району, принаймні, без її мовчазного схвалення", - йдеться в повідомленні.

У відповідь армія Ізраїлю зробила удар у відповідь з артилерійських знарядь по джерелу ракетного обстрілу в районі Ваді-Хамул в Лівані.

Нагадаємо, нещодавно Ізраїль заявив можливій атаці на судно. Корабель був пошкоджений про шлях в Об'єднані Арабські Емірати.

Раніше повідомлялося, що Зеленський запросив президента Ізраїлю відвідати Україну.

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