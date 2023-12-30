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В Севастополі пролунав гучний вибух, жаліються на атаку надводного безпілотника

Фото: в Севастополя пролунав гучний вибух (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Севастополі, тимчасово окупованого Криму, зранку, 30 грудня, пролунав сильний вибух. Окупаційна "влада" жаліється на атаку надводного безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Вибух пролунав близько о 8:44 за київським часом. 

"Від вибуху в центральній частині Севастополя затремтіли вікна. Наразі російська влада і військові РФ ситуацію не коментували", - пише видання. 

Варто додати, що офіційні особи, чи військове командування України поки що також жодним чином коментували ситуацію.

Жаліються на надводний безпілотник 

За словами так званого губернатора тимчасової окупаційної "влади" Росії у Севастополі Михайла Разважаєва, терористи нібито відбили спробу атаки надводного безпілотника.

"За інформацією від військових, за три кілометри від Севастопольської бухти у відкритому морі з вертольотів знищено БЕК", - пише Разважаєв. 

Фото: Севастополь (google maps) 

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Наприклад, серію вибухів чули нещодавно, 28 грудня, біля Козачої бухти Севастополя. Також перед цим вибухи лунали й у кримському Красноперекопську

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