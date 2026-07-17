У Севастополі світло дають "у ручному режимі", окупанти скаржаться на колапс системи

Що заявила окупаційна влада

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв повідомив мешканцям окупованого міста, що ситуація з електропостачанням ускладнилася. За його словами, системний оператор ввів додаткові обмеження потужності, щоб "збалансувати енергосистему всього півострова".

Про справжні причини колапсу в енергосистемі півострова гауляйтер не згадав.

Натомість він закликав мешканців Севастополя "набратися терпіння" та пообіцяв, що фахівці "Севастопольенерго" вручну перемикають мережі, щоб "справедливо розподілити" наявні ліміти потужності між районами.

"Команди надходять від системного диспетчера в реальному часі, тому точних графіків зараз просто не існує. Нам довелося відмовитися навіть від режиму "2 через 6", оскільки потужностей у системі зараз мало", - написав так званий "губернатор".

Кому дають світло в першу чергу

За словами Развожаева, електроенергія зараз подається насамперед у лікарні, на насосні станції та інші "життєво важливі об'єкти". Він також спробував пояснити мешканцям, чому у сусідніх будинках може горіти світло, а в них - ні.

"Це не означає, що його "забули" відключити. Найімовірніше, цей будинок перебуває на одній лінії з лікарнею або іншим критично важливим об'єктом, який не можна знеструмлювати", - додав Развожаєв.

Що обіцяє окупаційна влада

Так званий "губернатор" заявив, що до вечора планують "стабілізувати систему" та вийти на режим "2 через 6" - дві години зі світлом, шість без нього.

При цьому він підкреслив, що це лише орієнтовний режим, а час може змінюватися залежно від навантаження мережі та команд диспетчерів.