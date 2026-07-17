В Севастополе свет дают "в ручном режиме", оккупанты жалуются на коллапс системы

Что заявили оккупационные власти

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев сообщил жителям оккупированного города, что ситуация с электроснабжением усложнилась. По его словам, системный оператор ввел дополнительные ограничения мощности, чтобы "сбалансировать энергосистему всего полуострова".

О настоящих причинах коллапса в энергосистеме полуострова гауляйтер не упомянул.

Зато он призвал жителей Севастополя "набраться терпения" и пообещал, что специалисты "Севастопольэнерго" вручную переключают сети, чтобы "справедливо распределить" имеющиеся лимиты мощности между районами.

"Команда поступают от системного диспетчера в реальном времени, поэтому точных графиков сейчас просто не существует. Нам пришлось отказаться даже от режима "2 через 6", поскольку мощностей в системе сейчас мало", - написал так называемый "губернатор".

Кому дают свет в первую очередь

По словам Развожаева, электроэнергия сейчас подается в первую очередь в больницы, на насосные станции и другие "жизненно важные объекты". Он также попытался объяснить жильцам, почему в соседних домах может гореть свет, а в них нет.

"Это не значит, что его "забыли" отключить. Скорее всего, это здание находится на одной линии с больницей или другим критически важным объектом, который нельзя обесточивать", - добавил Развожаев.

Что обещают оккупационные власти

Так называемый "губернатор" заявил, что к вечеру планируют "стабилизировать систему" и выйти на режим "2 через 6" – два часа со светом, шесть без него.

При этом он подчеркнул, что это только ориентировочный режим, а время может изменяться в зависимости от нагрузки сети и команд диспетчеров.