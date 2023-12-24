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В Севастополе с утра раздался громкий взрыв, перед этим слышали шум ракеты

Воскресенье 24 декабря 2023 09:35
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В Севастополе с утра раздался громкий взрыв, перед этим слышали шум ракеты Фото: в Крыму утром раздался громкий взрыв, перед этим слышали шум ракеты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Севастополе, временно оккупированного Крыма, утром, 24 декабря, прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Крым.Реалии ".

"Как сообщил наш корреспондент, около 08:35 по местному времени прогремел мощный взрыв, от которого задрожали окна. Перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты", - пишет издание.

Стоит добавить, что пока официальные лица, или военное командование Украины никак не комментировало ситуацию. Также тишину сохраняет оккупационная так называемая "власть".

Заявлений от российских властей города не было.

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму сейчас все чаще слышны взрывы. Наши защитники провели уже десятки операции на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Например, 20 декабря, мощный взрыв прогремел в районе населенного пункта Черноморское на западе Крыма. Тогда же "прилетело" по центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России.

В частности взрывы и дым были в районе Индустриального шоссе Керчи, 21 декабря. Там находится крупный военно-промышленный завод "Альбатрос". Однако, по последним данным, он был заброшен и не использовался.

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