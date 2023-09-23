В Севастополі знову гучно, в місті підіймається хмара диму

В Севастополі повідомляють про вибух й звуки прольоту ракети. Над містом майорить хмара диму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
"А в Севастополі знову голосно. Підписники 5 хвилин тому чули звук ракети, що пролітала, потім пролунав вибух", - пише канал.
Зазначається, що хмара диму підіймається в районі Інкермана, а також Північної сторони.
Вибух нібито пролунав о 08:32.
Наразі в місті ввімкнули сигнал повітряної тривоги.
Варто додати, що військове керівництво України наразі жодним чином не коментувало дану інформацію. Російські терористи також наразі мовчать.
Новина доповнюється...
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.