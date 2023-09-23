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В Севастополе снова громко, в городе поднимается облако дыма

Фото: в Севастополе снова громко, в городе поднимается облако дыма (t.me/Crimeanwind)
Автор: Сергей Пышкин

В Севастополе сообщают о взрыве и звуках пролета ракеты. Над городом развевается облако дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"А в Севастополе снова громко. Подписчики 5 минут назад слышали звук пролетающей ракеты, затем раздался взрыв", - пишет канал.

Отмечается, что облако дыма поднимается в районе Инкермана и Северной стороны.

Взрыв якобы раздался в 08:32.

В городе включили сигнал воздушной тревоги.

Стоит добавить, что военное руководство Украины пока никак не комментировало данную информацию. Российские террористы тоже молчат.

Снова "хлопки"

В городе, согласно данным местных Telegram-каналов, продолжают раздаваться взрывы.

Что говорят террористы

"По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки. Все спецслужбы выехали на место", - сообщает так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

ПВО не справилось?

"Подписчики сообщают, что прилет был в районе Инкермана. А там расположена нефтебаза Черноморского флота. Также пишут о пролетевшей на высоте 30 метров ракете", - утверждает "Крымский ветер".

Приостановка движения

"После взрыва движение морского пассажирского транспорта остановлено", - пишет "Крым. Реалии".

Атаки вероятно продолжаются

Как пишет "Крымский ветер", все же нефтебаза в Инкермане пока что на месте. 

Тем временем российские террористы продолжают ныть из-за якобы атак БпЛА и "ракет берегового комплекса". Утверждают о риске для западного берега Крыма и Севастополя.

Снова воздушная тревога

После отбоя в городе снова объявили о воздушной тревоге. Перед этим Развожаев советовал гражданским отойти от окон.

Удар по штабу Черноморского флота

Вчера, 22 сентября, в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота российских террористов. В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что атака была осуществлена нашими воинами. Как утверждают СМИ, для удара были использованы ракеты Storm Shadow.

Все подробности атаки можно прочитать в материале РБК-Украина.

По словам руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, в ходе операции были ликвидированы по меньшей мере 9 человек, ранения получили еще 16 террористов. Среди них есть и русские генералы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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