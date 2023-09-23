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В Севастополі знову гучно, в місті підіймається хмара диму

Субота 23 вересня 2023 08:53
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В Севастополі знову гучно, в місті підіймається хмара диму Фото: в Севастополі знову гучно, в місті підіймається хмара диму (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Севастополі повідомляють про вибух й звуки прольоту ракети. Над містом майорить хмара диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"А в Севастополі знову голосно. Підписники 5 хвилин тому чули звук ракети, що пролітала, потім пролунав вибух", - пише канал.

Зазначається, що хмара диму підіймається в районі Інкермана, а також Північної сторони.

Вибух нібито пролунав о 08:32.

Наразі в місті ввімкнули сигнал повітряної тривоги.

Варто додати, що військове керівництво України наразі жодним чином не коментувало дану інформацію. Російські терористи також наразі мовчать.

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