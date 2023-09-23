Фото: в Севастополі знову гучно, в місті підіймається хмара диму (Getty Images)

В Севастополі повідомляють про вибух й звуки прольоту ракети. Над містом майорить хмара диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"А в Севастополі знову голосно. Підписники 5 хвилин тому чули звук ракети, що пролітала, потім пролунав вибух", - пише канал. Зазначається, що хмара диму підіймається в районі Інкермана, а також Північної сторони. Вибух нібито пролунав о 08:32. Наразі в місті ввімкнули сигнал повітряної тривоги. Варто додати, що військове керівництво України наразі жодним чином не коментувало дану інформацію. Російські терористи також наразі мовчать. Новина доповнюється...