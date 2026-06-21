У Севастополі ввели обмеження щодо транспорту, роботи супермаркетів та вуличного освітлення

У Севастополі так звані "власті" ухвалили рішення запровадити низку обмежувальних заходів. Під обмеження потрапили громадський транспорт, супермаркети та навіть масові заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва у Telegram .

За його словами, у зв’язку з останніми подіями на півострові та необхідністю "оперативного коригування" було вжито низку тимчасових заходів.

Одні з обмежень стосуються пального. Так, 22 та 23 червня в місті не продаватимуть бензин. Заправка здійснюватиметься виключно для транспорту спеціальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста.

Читайте також: Українцям у Криму порадили покинути півострів через удари ЗСУ

Під нові заходи потрапив і транспорт. Зокрема:

громадський транспорт тепер працюватиме з 05:30 до 21:00;

морське сполучення: пороми курсувати не будуть, лише пасажирські катери;

з 15:00 22 червня зміниться й робота громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Під обмеження потрапили також торгівля та громадське харчування. Тепер в умовах обмежень:

великі торговельні об’єкти (торгові центри, супермаркети та гіпермаркети) працюватимуть з 7-ї ранку до 20:00. Невеликі магазини, кіоски та аптеки - встановлюють графік на власний розсуд.

графік роботи кафе та закладів громадського харчування також змінився, тепер вони працюватимуть з 08:00 до 20:00.

Крім того, судячи зі слів Развожаєва, Севастополь залишився без вуличного освітлення. Крім цього, у мешканців міста можуть бути відключення електроенергії.

"Вуличне освітлення не вмикатиметься. Через перевантаження електричних мереж за межами Севастополя можливі графіки тимчасового відключення споживання електроенергії. Тому закликаю всіх уже зараз, за можливості, зменшити споживання, використовувати менше побутових приладів одночасно", - написав він.

Також Развожаєв додав, що з 22 червня і до особливого розпорядження - у місті скасовують усі масові вуличні заходи.