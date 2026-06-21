В Севастополе ввели ограничения на транспорт, работу супермаркетов и уличное освещение

В Севастополе так называемые "власти" приняли решение ввести ряд ограничительных мер. Под удар попал общественный транспорт, супермаркеты, и даже массоввые мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева в Telegram .

По его словам, в связи с последними событиями на полуострове и необходимостью "оперативной корректировки" принято ряд временных мер.

Одни из ограничений коснулись топлива. Так, 22 и 23 июня в городе не будут продавать бензин. Заправка будет осуществляться исключительно для транспорта специальных служб, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Под новые меры попал и транспорт. В частности:

общественный транспорт будет теперь работать с 05:30 до 21:00;,

морское сообщение: паромы курсировать не будут, только пассажирские катера;

с 15:00 22 июня изменится и работа общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Под удар попали также торговля и общепит. Теперь в условиях ограничений:

крупные объекты торговли (торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты) будут работать с 7 утра до 20:00. Небольшие магазины, киоски и аптеки - устанавливают график по своему усмотрению.

график работы кафе и точек общественного питания тоже изменился, теперь они будут работать с 08:00 до 20:00.

Кроме того, судя по словам Развожаева, Севастополь остался без уличного освещения. Помимо этого, могут быть отключения у жителей города.

"Уличное освещение включаться не будет. Из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии. Поэтому призываю всех уже сейчас по возможности снизить потребление, использовать меньше бытовых приборов одновременно", - написал он.

Также Развожаев добавил, что с 22 июня и до особого распоряжения - в городе отменяют все массовые уличные мероприятия.