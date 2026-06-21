ua en ru
Пн, 22 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Севастополе ввели ограничения на транспорт, работу супермаркетов и уличное освещение

23:39 21.06.2026 Вс
2 мин
Что известно об ограничениях в Севастополе?
aimg Эдуард Ткач
В Севастополе ввели ограничения на транспорт, работу супермаркетов и уличное освещение Фото: ограничения вступят в силу уже с понедельника (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Севастополе так называемые "власти" приняли решение ввести ряд ограничительных мер. Под удар попал общественный транспорт, супермаркеты, и даже массоввые мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева в Telegram.

По его словам, в связи с последними событиями на полуострове и необходимостью "оперативной корректировки" принято ряд временных мер.

Одни из ограничений коснулись топлива. Так, 22 и 23 июня в городе не будут продавать бензин. Заправка будет осуществляться исключительно для транспорта специальных служб, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Читайте также: Украинцам в Крыму посоветовали покинуть полуостров из-за ударов ВСУ

Под новые меры попал и транспорт. В частности:

  • общественный транспорт будет теперь работать с 05:30 до 21:00;,
  • морское сообщение: паромы курсировать не будут, только пассажирские катера;
  • с 15:00 22 июня изменится и работа общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Под удар попали также торговля и общепит. Теперь в условиях ограничений:

  • крупные объекты торговли (торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты) будут работать с 7 утра до 20:00. Небольшие магазины, киоски и аптеки - устанавливают график по своему усмотрению.
  • график работы кафе и точек общественного питания тоже изменился, теперь они будут работать с 08:00 до 20:00.

Кроме того, судя по словам Развожаева, Севастополь остался без уличного освещения. Помимо этого, могут быть отключения у жителей города.

"Уличное освещение включаться не будет. Из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии. Поэтому призываю всех уже сейчас по возможности снизить потребление, использовать меньше бытовых приборов одновременно", - написал он.

Также Развожаев добавил, что с 22 июня и до особого распоряжения - в городе отменяют все массовые уличные мероприятия.

Ситуация в Крыму

Напомним, сегодня днем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска нанесли удары по ряду важных объектов вблизи Крымского моста, атаковав логистику и ПВО противника.

Также мы писали, что так называемые власти Крыма заявили сегодня, что часть оккупированного полуострова осталась без света из-за таки украинских дронов. По этой причине жителей призвали экономить электроэнергию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Севастополь Крым Война в Украине
Новости
Сибига резко раскритиковал Навроцкого и упомянул об "аплодисментах из Москвы"
Сибига резко раскритиковал Навроцкого и упомянул об "аплодисментах из Москвы"
Аналитика
Вместо сотни лет Украину можно разминировать за 10-15 лет: интервью с СЕО XTI Engineering
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Вместо сотни лет Украину можно разминировать за 10-15 лет: интервью с СЕО XTI Engineering