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У Севастополі вирують пожежі після масованої атаки ЗСУ

08:45 12.08.2026 Ср
2 хв
Що відомо про ситуацію у місті?
aimg Юлія Капітонова
У Севастополі вирують пожежі після масованої атаки ЗСУ Фото: Окупаційна влада бідкається через наслідки нової атаки України (росЗМІ)
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Уночі 12 серпня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи - Сили оборони України здійснили нову дронову атаку.

З такою заявою виступив гауляйтер міста Михайло Развожаєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами ставленика Кремля у Севастополі, уночі російські військові, авіація, ППО та мобільні вогневі групи намагалися відбити масовану атаку ЗСУ.

Окрім того, він запевнив містян, що загалом нібито вдалося знешкодити понад 30 українських дронів.

Також Развожаєв фактично визнав, що удари Сил оборони не призвели до жертв і постраждалих серед цивільного населення.

"Наразі особливо активна робота триває у Балаклавському районі. Якщо ви не спите, відійдіть від вікон, пам’ятайте про правило “двох стін” - перейдіть до приміщення, яке відділене від зовнішньої стіни двома несучими конструкціями (ванна, туалет, коридор або передпокій)", - звернувся до севастопольців гауляйтер.

Він також додав, що на кількох локаціях, мовляв, упали уламки "збитих БпЛА".

Ба більше, у кількох районах міста вирують пожежі, які вже намагаються приборкати.

Развожаєв традиційно не розкрив кількість дронів, які Сили оборони випустили по Севастополю, а також не розповів, по яких військових цілях вони били цього разу.

Нагадаємо, нещодавно російські загарбники оголосили "особливий режим" у Севастополі після масштабної атаки України.

Також РБК-Україна розповідало подробиці нової атаки ЗСУ на Новоросійськ. Цього разу українські воїни використали морські безпілотники.

Окрім того, нещодавно стало відомо, що в порту Новоросійська влада РФ негласно заборонили нічний рух кораблів.

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Севастополь Крим Збройні сили України Війна Росії проти України Атака дронів
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