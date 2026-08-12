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В Севастополе бушуют пожары после массированной атаки ВСУ

08:45 12.08.2026 Ср
2 мин
Что известно о ситуации в городе?
aimg Юлия Капитонова
В Севастополе бушуют пожары после массированной атаки ВСУ Фото: Оккупационные власти жалуются на последствия новой атаки Украины (росСМИ)
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Ночью 12 августа во временно оккупированном Севастополе раздавались мощные во время новой атаки Сил обороны Украины.

С таким заявлением выступил гауляйтер города Михаил Развожаев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам ставленника Кремля в Севастополе, ночью российские военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы пытались отразить массированную атаку ВСУ.

Кроме того, он заверил горожан, что в целом якобы удалось обезвредить более 30 украинских дронов.

Также Развожаев фактически признал, что удары Сил обороны не привели к жертвам и пострадавшим среди гражданского населения.

"Сейчас особенно активная работа продолжается в Балаклавском районе. Если вы не спите, отойдите от окон, помните о правиле "двух стен" - перейдите в помещение, которое отделено от наружной стены двумя несущими конструкциями (ванна, туалет, коридор или прихожая)", - обратился к севастопольцам Развожаев.

Он также добавил, что на нескольких локациях, мол, упали обломки "сбитых БПЛА".

Более того, в нескольких районах города бушуют пожары, которые уже пытаются потушить.

Развожаев традиционно не раскрыл количество дронов, которые Силы обороны выпустили по Севастополю, а также не рассказал, по каким военным целям они били в этот раз.

Напомним, недавно российские захватчики объявили "особый режим" в Севастополе после масштабной атаки Украины.

Также РБК-Украина рассказывало подробности новой атаки ВСУ на Новороссийск. В этот раз украинские воины использовали морские беспилотники.

Кроме того, недавно стало известно, что в порту Новороссийские власти РФ негласно запретили ночное движение кораблей.

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