В Севастополе бушуют пожары после массированной атаки ВСУ
Ночью 12 августа во временно оккупированном Севастополе раздавались мощные во время новой атаки Сил обороны Украины.
С таким заявлением выступил гауляйтер города Михаил Развожаев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
По словам ставленника Кремля в Севастополе, ночью российские военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы пытались отразить массированную атаку ВСУ.
Кроме того, он заверил горожан, что в целом якобы удалось обезвредить более 30 украинских дронов.
Также Развожаев фактически признал, что удары Сил обороны не привели к жертвам и пострадавшим среди гражданского населения.
"Сейчас особенно активная работа продолжается в Балаклавском районе. Если вы не спите, отойдите от окон, помните о правиле "двух стен" - перейдите в помещение, которое отделено от наружной стены двумя несущими конструкциями (ванна, туалет, коридор или прихожая)", - обратился к севастопольцам Развожаев.
Он также добавил, что на нескольких локациях, мол, упали обломки "сбитых БПЛА".
Более того, в нескольких районах города бушуют пожары, которые уже пытаются потушить.
Развожаев традиционно не раскрыл количество дронов, которые Силы обороны выпустили по Севастополю, а также не рассказал, по каким военным целям они били в этот раз.
Напомним, недавно российские захватчики объявили "особый режим" в Севастополе после масштабной атаки Украины.
Также РБК-Украина рассказывало подробности новой атаки ВСУ на Новороссийск. В этот раз украинские воины использовали морские беспилотники.
Кроме того, недавно стало известно, что в порту Новороссийские власти РФ негласно запретили ночное движение кораблей.