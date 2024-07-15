На території військової частини розташований дивізіон зенітних ракетних комплексів С-400/С-300 зі кладу 12-го зенітного ракетного полку.

Загалом пролунало 8 вибухів. Імовірно, під час атаки було пошкоджено одну з радіолокаційних станцій, також був вибух на позиції С-400.

Фото: у Севастополі цієї ночі лунали вибухи, атаковано військову частину росіян (t.me/Crimeanwind)

"Військова частина розташована серед дачних кооперативів, тому на дачні будинки падали уламки БпЛА", - додає канал.

С-400

Це російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), призначений для ведення оборони від повітряних атак на великій і середній дистанціях. Його було прийнято на озброєння у 2007 році.

Серед характеристик комплексу:

може вражати цілі на відстані до 400 км;

використовує радари для виявлення, визначення координат і супроводу цілей;

використовує різні типи ракет для різних завдань;

може вражати не тільки літаки, а й балістичні ракети, крилаті ракети й дрони.

Вибухи в Криму

Варто відзначити, що мис Фіолент також було атаковано й 1 липня. Тоді ж ймовірно було знищено російський військовий склад. За однією з версій, в одній з уражених будівель був склад боєприпасів, або ж безпілотників типу "Шахед".