Ночью, 15 июля, в районе мыса Фиолент Севастополя были "прилеты" в воинской части врага. Предположительно, повреждена одна из радиолокационных станций врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
На территории воинской части расположен дивизион зенитных ракетных комплексов С-400/С-300 из состава 12-го зенитного ракетного полка.
Всего прозвучало 8 взрывов. Предположительно, во время атаки была повреждена одна из радиолокационных станций, также был взрыв на позиции С-400.
Фото: в Севастополе этой ночью раздавались взрывы, атакована военная часть россиян (t.me/Crimeanwind)
"Воинская часть расположена среди дачных кооперативов, поэтому на дачные дома падали обломки БпЛА", - добавляет канал.
Это российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для ведения обороны от воздушных атак на большой и средней дистанциях. Он был принят на вооружение в 2007 году.
Среди характеристик комплекса:
Следует отметить, что мыс Фиолент также был атакован и 1 июля. Тогда же вероятно был уничтожен русский военный состав. По одной из версий, в одном из пораженных зданий был склад боеприпасов, или беспилотников типа "Шахед".
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