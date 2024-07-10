Як виглядає знищений російський склад на мисі Фіолент в Криму: супутникові знімки

Після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі 1 липня на мисі Фіолент ймовірно було знищено російський військовий склад.

Як повідомляє РБК-Україна, супутникові зімки було опубліковано у Telegram-каналі "Крим.Реалії".

На опублікованих кадрах можна помітити, що до вибухів на мисі знаходилось чотири приміщення. А на фото після інциденту - одна з будівель повністю зруйнована.

За однією з версій, у будівлі був склад боєприпасів, за іншою - безпілотників "Шахед/Герань".

Нагадаємо, 1 липня у Севастополі повідомлялось про вибухи. Тоді, за даними місцевих, "прилетіло" у Балаклавському районі, де стояла російська протиповітряна оборона. Окрім того удару було завдано удару по військовій частині в районі села Флотське.

Пізніше командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Микола Олещук заявив, що 1 липня українські пілоти завдали удару по складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму.

Вибухи на військових об'єктах РФ у Криму

Зауважимо, що на території тимчасово окупованого Криму останніми місяцями лунають вибухи. Це результат дій та ударів Сил оборони, або ж інших операцій. Зокрема, нещодавно було завдано удару по російському Центру космічного стеження та зв'язку.

А ось наприкінці в районі мису Чауда в Криму розгорілася сильна пожежа. Там знаходяться військові об'єкти окупантів, зокрема місце пуску "Шахедів".

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