У Севастополі розгорнули польовий госпіталь для морпіхів РФ: "АТЕШ" розвідали базу

За їхніми даними, частина техніки та особового складу перебуває там на відновленні, а через нестачу медичних потужностей на місці розгорнули повноцінний польовий госпіталь для поранених.

Що відомо

Згідно з інформацією агентів руху спротиву, база 810-ї окремої бригади морської піхоти перетворилася на тимчасову точку лікування для численних поранених військовослужбовців.

На території частини помітили багато бійців, які пересуваються на милицях - вони залишаються на лікуванні в самій частині через нестачу місць у шпиталях.

Фото: "АТЕШ" розвідали базу морпіхів у Севастополі

"Бригада зіткнулася з серйозним дефіцитом особового складу після зазнаних втрат і доукомплектування за рахунок прихованої мобілізації його не компенсує", - заявляють у "АТЕШ".

Також агенти провели фіксацію військової техніки, пересувань, особистого транспорту та командного складу, які перебувають на території частини.

Вся зібрана інформація передана Силам оборони України для подальшого реагування.