В Севастополе развернули полевой госпиталь для морпехов РФ: "АТЕШ" разведали базу

Агенты движения "АТЕШ" провели разведку базы хранения 810-й бригады морской пехоты России в оккупированном Севастополе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
По их данным, часть техники и личного состава находится там на восстановлении, а из-за недостатка медицинских мощностей на месте развернули полноценный полевой госпиталь для раненых.
Согласно информации агентов движения сопротивления, база 810-й отдельной бригады морской пехоты превратилась во временную точку лечения для многочисленных раненых военнослужащих.
На территории части заметили много бойцов, которые передвигаются на костылях - они остаются на лечении в самой части из-за недостатка мест в госпиталях.
"Бригада столкнулась с серьезным дефицитом личного состава после понесенных потерь и доукомплектование за счет скрытой мобилизации его не компенсирует", - заявляют в "АТЕШ".
Также агенты провели фиксацию военной техники, передвижений, личного транспорта и командного состава, которые находятся на территории части.
Вся собранная информация передана Силам обороны Украины для дальнейшего реагирования.
Украинские партизаны продолжают разведку позиций российской оккупационной армии глубоко в тылу.
Ранее партизаны "АТЕШ" провели разведку здания Управления ФСБ РФ в Ростовской области.
Агентыдвижения провели разведку объектов в морском порту в Таганроге.
В то же время, партизаны устроили ряд диверсий на железной дороге захватчиков во временно оккупированных районах Запорожской области.
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