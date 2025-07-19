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В Севастополе развернули полевой госпиталь для морпехов РФ: "АТЕШ" разведали базу

Фото: "АТЕШ" разведали базу морпехов в Севастополе (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Агенты движения "АТЕШ" провели разведку базы хранения 810-й бригады морской пехоты России в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

По их данным, часть техники и личного состава находится там на восстановлении, а из-за недостатка медицинских мощностей на месте развернули полноценный полевой госпиталь для раненых.

Что известно

Согласно информации агентов движения сопротивления, база 810-й отдельной бригады морской пехоты превратилась во временную точку лечения для многочисленных раненых военнослужащих.

На территории части заметили много бойцов, которые передвигаются на костылях - они остаются на лечении в самой части из-за недостатка мест в госпиталях.

 
Фото: "АТЕШ" разведали базу морпехов в Севастополе

"Бригада столкнулась с серьезным дефицитом личного состава после понесенных потерь и доукомплектование за счет скрытой мобилизации его не компенсирует", - заявляют в "АТЕШ".

Также агенты провели фиксацию военной техники, передвижений, личного транспорта и командного состава, которые находятся на территории части.

Вся собранная информация передана Силам обороны Украины для дальнейшего реагирования.

Деятельность "АТЕШ"

Украинские партизаны продолжают разведку позиций российской оккупационной армии глубоко в тылу.

Ранее партизаны "АТЕШ" провели разведку здания Управления ФСБ РФ в Ростовской области.

Агентыдвижения провели разведку объектов в морском порту в Таганроге.

В то же время, партизаны устроили ряд диверсий на железной дороге захватчиков во временно оккупированных районах Запорожской области.

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