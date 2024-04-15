UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Севастополі росіяни розміщують системи ППО біля житлових будинків, - АТЕШ

Фото: у Севастополі росіяни розміщують системи ППО біля житлових будинків (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Севастополі росіяни розміщують системи протиповітряної оборони біля будинків місцевих жителів, наражаючи їх на небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху АТЕШ.

Українські партизани відшукали російські комплекси ППО в окупованому Севастополі та передали Силам оборони координати російської техніки. 

"Наш агент у ході розвідки міста Севастополя та його околиць виявив кілька місць дислокації коштів ППО окупантів. Додаємо координати: 44.516258, 33.548740 та 44.505588, 33.571606", - повідомили в АТЕШ.

Зазначається, що окупанти розміщують ракетне озброєння безпосередньо біля будинків місцевого населення, чим наражають їх на небезпеку.

Розвідка партизанів у Криму

Нещодавно партизани виявили радіолокаційну станцію російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Вона встановлена в районі Балаклавської ТЕС.

Також російські військові переміщують САУ вбік Джанкоя у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, партизани виявили переміщення великої кількості росіян до тимчасово окупованого Джанкоя в Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СевастопольКримППОВійна в Україні