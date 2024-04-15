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В Севастополе россияне размещают системы ПВО возле жилых домов, - АТЕШ

Фото: в Севастополе россияне размещают системы ПВО у жилых домов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Севастополе россияне размещают системы противовоздушной обороны возле домов местных жителей, подвергая их опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения АТЕШ.

Украинские партизаны отыскали российские комплексы ПВО в оккупированном Севастополе и передали Силам обороны координаты российской техники. 

"Наш агент в ходе разведки города Севастополя и его окрестностей обнаружил несколько мест дислокации средств ПВО оккупантов. Добавляем координаты: 44.516258, 33.548740 и 44.505588, 33.571606", - сообщили в АТЕШ.

Отмечается, что оккупанты размещают ракетное вооружение непосредственно возле домов местного населения, чем подвергают их опасности.

Разведка партизанов в Крыму

Недавно партизаны обнаружили радиолокационную станцию российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Она установлена в районе Балаклавской ТЭС.

Также российские военные перемещают САУ в сторону Джанкоя во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, партизаны обнаружили перемещение большого количества россиян к временно оккупированному Джанкою в Крыму.

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