В Севастополе россияне размещают системы ПВО возле жилых домов, - АТЕШ

Украинские партизаны отыскали российские комплексы ПВО в оккупированном Севастополе и передали Силам обороны координаты российской техники.

"Наш агент в ходе разведки города Севастополя и его окрестностей обнаружил несколько мест дислокации средств ПВО оккупантов. Добавляем координаты: 44.516258, 33.548740 и 44.505588, 33.571606", - сообщили в АТЕШ.

Отмечается, что оккупанты размещают ракетное вооружение непосредственно возле домов местного населения, чем подвергают их опасности.