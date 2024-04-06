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Партизани зафіксували прибуття великої кількості окупантів до Криму (фото)

Крим, Субота 06 квітня 2024 13:59
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Партизани зафіксували прибуття великої кількості окупантів до Криму (фото) Фото: партизани зафіксували прибуття великої кількості окупантів до Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія продовжує використовувати тимчасово окупований Джанкой (Крим) як хаб для перекидання живої сили на фронт. Партизани фіксують прибуття великої кількості росіян до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

Так, агенти "Атеш" підтверджують, що ситуація з регулярним прибуттям особового складу до міста - без змін.

"У військових шпиталях та цивільних лікарнях на лікуванні перебуває безліч окупантів, які прибули з окупованої материкової України", - наголошується в повідомленні.

Партизани зафіксували прибуття великої кількості окупантів до Джанкою (t.me/atesh_ua)

На думку партизанів, значні втрати російських загарбницьких військ змушують Кремль проводити приховану мобілізацію для компенсації цих втрат.

"В результаті багато окупантів прибувають у Джанкой для подальшого висування на фронт", - констатують вони.

Ситуація у районі Джанкоя

Російські війська не вперше перекидають значні ресурси в тимчасово окупований Джанкой.

Крім того, минулого року повідомлялося, що російські окупанти мають великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають до Криму. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення саме в Джанкої. З цієї причини наприкінці жовтня 2023 року до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.

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