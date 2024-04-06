Партизани зафіксували прибуття великої кількості окупантів до Криму (фото)

Росія продовжує використовувати тимчасово окупований Джанкой (Крим) як хаб для перекидання живої сили на фронт. Партизани фіксують прибуття великої кількості росіян до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "Атеш".

Так, агенти "Атеш" підтверджують, що ситуація з регулярним прибуттям особового складу до міста - без змін.

"У військових шпиталях та цивільних лікарнях на лікуванні перебуває безліч окупантів, які прибули з окупованої материкової України", - наголошується в повідомленні.

Партизани зафіксували прибуття великої кількості окупантів до Джанкою (t.me/atesh_ua)

На думку партизанів, значні втрати російських загарбницьких військ змушують Кремль проводити приховану мобілізацію для компенсації цих втрат.

"В результаті багато окупантів прибувають у Джанкой для подальшого висування на фронт", - констатують вони.