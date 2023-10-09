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В Севастополі пролунав вибух: повідомляють про пожежу

Понеділок 09 жовтня 2023 23:07
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В Севастополі пролунав вибух: повідомляють про пожежу Фото: в Севастополі пролунав вибух (GettyIamges)
Автор: Антон Малиновський

Ввечері 9 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух, повідомляють про пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримський вітер.

Вибух пролунав близько 23:55, автори публікації також пишуть про пожежу в сторону Бахчисарая.

Інші місцеві Telegram-канали повідомляють, що повітряна тривога не оголошувалась.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, в окупованому Криму почастішали вибухи, до того ж, на півострові почали оголошувати повітряні тривоги. Позавчора вибух пролунав в Джанкої, місцеві жителі бачили в небі сліди від роботи протиповітряної оборони, а після цього Міноборони РФ заявило про нібито збиття ракети С-200.

А от 22 вересня російська ППО пропустила ракети, які ударили по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі. Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові.

А керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ у тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше 9 людей, а поранення зазнали 16 - серед них російські генерали.

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