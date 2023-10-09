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В Севастополе раздался взрыв: сообщают о пожаре

Понедельник 09 октября 2023 23:07
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В Севастополе раздался взрыв: сообщают о пожаре Фото: в Севастополе раздался взрыв (GettyIamges)
Автор: Антон Малиновский

Вечером 9 октября во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв, сообщают о пожаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымский ветер.

Взрыв раздался около 23:55, авторы публикации также пишут о пожаре в сторону Бахчисарая.

Другие местные Telegram-каналы сообщают, что воздушная тревога не объявлялась.

Взрывы в Крыму

Напомним, в оккупированном Крыму участились взрывы, к тому же на полуострове начали объявлять воздушные тревоги. Позавчера взрыв прогремел в Джанкое, местные жители видели в небе следы от работы противовоздушной обороны, а после этого Минобороны РФ заявило о якобы сбитии ракеты С-200.

А вот 22 сентября российская ПВО пропустила ракеты, ударившие по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные.

А руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что в результате атаки на штаб ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16 - среди них российские генералы.

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