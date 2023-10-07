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В Криму повідомляють про "приліт" у Джанкої

Джанкой, Субота 07 жовтня 2023 18:05
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В Криму повідомляють про "приліт" у Джанкої Ілюстративне фото: в окупованому Криму стався вибух (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

В окупованому місті Джанкой на півострові Крим сьогодні пролунав вибух. Над містом підіймається хмара диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Спочатку місцеві пабліки розповіли, що мешканці Криму чули вибухи в Чорноморському, Красноперекопському та Джанкойському районах окупованого півострова. В небі також бачили сліди від роботи протиповітряної оборони.

Пізніше очевидці сфотографували наслідки ймовірного "прильоту" в Джанкої. Фотографію опублікував місцевий Telegram-канал "Крымский ветер".

Вибухи в Криму

Нагадаємо, в окупованому Криму почастішали вибухи, крім того, росіяни почали оголошувати на півострові повітряну тривогу. Вчора під час однією з таких тривог окупанти нібито збили безпілотник на підльоті до Криму.

А от 22 вересня російська ППО пропустила ракети, які ударили по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі. Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові.

А керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ у тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше 9 людей, а поранення зазнали 16 - серед них російські генерали.

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