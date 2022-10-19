В Севастополі пролунав вибух, попередньо спрацювало ППО

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал фейкового "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

"У Севастополі знову відпрацювала система ППО в районі Північної сторони. За попередніми даними збили безпілотник у районі аеродрому Бельбек", - пише Развожаєв.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Через деякий час про роботу системи протиповітряної оборони повідомили й у Бєлгороді. У місті після "прильоту" на місцевій нафтобазі спалахнула пожежа.

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