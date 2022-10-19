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В Севастополе раздался взрыв, предварительно сработало ПВО

Фото: в Севастополе раздался взрыв, предварительно сработало ПВО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Севастополе раздался взрыв. Предварительно сработало ПВО, якобы был сбит беспилотник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал фейкового "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

"В Севастополе снова отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек", - пишет Развожаев.

Жителей города призывают сохранять спокойствие.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Спустя время о работе системы противовоздушной обороны сообщили и в Белгороде. В городе после "прилета" на местной нефтебазе вспыхнул пожар.

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СевастопольКримРоссийская Федерация