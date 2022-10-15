У Криму працює ППО, а у Бєлгороді – "приліт": що відомо

У суботу, 15 жовтня, в окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляють про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Про роботу ППО повідомили мешканці Севастополя. Місцеві паблики, у свою чергу, опублікували відео, де чітко видно місце розташування російської системи протиповітряної оборони.

Фото: робота ПВО у Севастополі (Telegram)

Пізніше так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв повідомив, що засоби ППО працюють у тренувальному режимі.

Тим часом про роботу системи протиповітряної оборони повідомляють у Бєлгороді.

Також там показали кадри після роботи ППО. Попередньо ракета могла впасти в районі нафтобази.

Оновлено 15:25. Очевидці повідомляють, що у Бєлгороді після "прильоту" на місцевій нафтобазі спалахнула пожежа.