UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Севастополі пролунав гучний вибух: окупанти говорять про роботу ППО

Ілюстративне фото: окупанти заявляють про роботу ППО у Севастополі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 2 травня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух. Окупанти пояснюють інцидент "роботою ППО".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

За його інформацією, дуже сильний вибух було чути у небі над центральною частиною Севастополя.

"Гучні звуки в центрі міста - це профілактична робота в рамках ППДО (протипідводно-диверсійна оборона - ред.) та тренування наших систем ППО", - написав так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

Нагадаємо, в окупованому Криму сьогодні вдень уже повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони.

Також ми писали, що про роботу ППО у Криму було відомо і вчора, 1 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухиСевастопільКрымПВОВійна Росії проти України