У мережі повідомляють про роботу ППО у Криму
Сьогодні, 1 травня, у тимчасово окупованому Криму спрацювали системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
За непідтвердженою інформацією, роботу ППО фіксують під Євпаторією в селищі Заозерне.
Місцеві жителі надсилають фото, де можна помітити білі сліди в небі.
Оновлено 17:57
Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов написав, що на заході тимчасово окупованого півострова нібито збили безпілотник.
Оновлено 18:04
"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв поскаржився, що зараз безпілотники нібито атакують місто.
Нагадаємо, 29 квітня на нафтобазі в Криму почалася сильна пожежа.
Пізніше в Генштабі заявили, що ця нафтобаза забезпечувала паливом Чорноморський флот росіян.
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