Ілюстративне фото: у мережі повідомляють про роботу ППО у Криму (Getty Images)

Сьогодні, 1 травня, у тимчасово окупованому Криму спрацювали системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".