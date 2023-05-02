В Севастополе прогремел громкий взрыв: оккупанты говорят о работе ПВО

Сегодня, 2 мая, во временно оккупированном Севастополе прогремел громкий взрыв. Оккупанты объясняют инцидент "работой ППО".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.
По его информации, очень сильный взрыв был слышен в небе над центральной частью Севастополя.
"Громкие звуки в центре города - это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно-диверсионная оборона - ред.) и тренировка наших систем ПВО", - написал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.
Напомним, в оккупированном Крыму сегодня днем уже сообщали о работе систем противовоздушной обороны.
Также мы писали, что о работе ПВО в Крыму было известно и вчера, 1 мая.
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