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В Севастополе прогремел громкий взрыв: оккупанты говорят о работе ПВО

Иллюстративное фото: оккупанты заявляют о работе ПВО в Севастополе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 2 мая, во временно оккупированном Севастополе прогремел громкий взрыв. Оккупанты объясняют инцидент "работой ППО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

По его информации, очень сильный взрыв был слышен в небе над центральной частью Севастополя.

"Громкие звуки в центре города - это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно-диверсионная оборона - ред.) и тренировка наших систем ПВО", - написал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, в оккупированном Крыму сегодня днем уже сообщали о работе систем противовоздушной обороны.

Также мы писали, что о работе ПВО в Крыму было известно и вчера, 1 мая.

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