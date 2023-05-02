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В окупованому Криму повідомляють про роботу ППО

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Крим, Вівторок 02 травня 2023 16:02
В окупованому Криму повідомляють про роботу ППО Фото: в окупованому Криму повідомляють про роботу ППО (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Криму сьогодні, 2 травня заявили про роботу ППО. Вона нібито спрацювала на у південно-західній частині півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

"У Червоногвардійському районі спрацювала російська ППО", - пише видання.

Тим часом Telegram-канали публікують у мережі відповідні фото.

"На цей момент інформація уточнюється. Окупаційна влада Криму і військові РФ ситуацію поки не коментували", - додають в ЗМІ.

Нагадаємо, що вчора, 1 травня в тимчасово окупованому Криму також спрацювали системи протиповітряної оборони.

Додамо, що 29 квітня в Криму після вибуху сталася сильна пожежа на нафтобазі, яка забезпечувала паливом Чорноморський флот РФ.

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