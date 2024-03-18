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У Севастополі пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Севастополі пролунали 18 березня (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Вибухи у Севастополі в окупованому Криму пролунали сьогодні ввечері, 18 березня. Там була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами місцевих жителів, у Севастополі було щонайменше два вибухи. Вони пролунали близько 20:30 за київським часом. 

Також повідомляється, що росіяни зупиняли рух по Кримському мосту. 

Між тим у Telegram-каналі "Кримський вітер" опублікували повідомлення місцевих жителів, які заявляють про гучні звуки над містом.

Діяльність партизан в окупованому Криму

Днями партизани зафіксували та відстежили радіолокаційну станцію РФ в окупованому Криму. Ворожу техніку після ДТП буксирували вбік військового аеродрому.

Також партизани "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.

Крім того, партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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СевастопольКримВійна в Україні